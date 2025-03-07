Свириденко: Україна стикається з безпрецедентними викликами у відновленні економіки, інфраструктури та енергосектору

Україна та Європейський інвестиційний банк підписали угоду про залучення експертів у межах консультативної програми Jaspers для прискорення реалізації державних інвестиційних проєктів.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Угоду підписали перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко та віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, яка відповідає за операції Банку в Україні. На церемонії були присутні Президентка ЄІБ Надя Кальвіньо та Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Зазначається, що експерти Jaspers допомагатимуть швидше підготувати та реалізувати критично важливі проєкти в межах механізму Ukraine Facility. Спочатку увага буде зосереджена на сферах енергетики, транспорту та соціального житла, а згодом охоплюватиме й інші напрями, зокрема реформу управління публічними інвестиціями.

Зокрема, фахівці Jaspers надаватимуть підтримку українським держустановам та громадам у розробці й імплементації інвестиційних проєктів за європейськими стандартами. Ця ініціатива є частиною консультативної програми Jaspers, дія якої була поширена на Україну. Для фінансування програми ЄІБ та Європейська комісія виділили 20 млн євро, що спрямовуються на експертну підтримку економічного відновлення та розвитку України.

«З початку повномасштабного вторгнення Україна стикається з безпрецедентними викликами у відновленні економіки, інфраструктури та енергетичного сектору. Для цієї реконструкції необхідні не лише фінансові ресурси, а й технічна експертиза, стратегічне планування та якісна підготовка проєктів. Завдяки підтримці Jaspers ми отримуємо доступ до експертизи світового рівня, яка сприятиме розробці інвестиційно привабливих проєктів у ключових секторах економіки", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо, Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) — консультативна програма Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейської комісії, яка допомагає країнам розробляти якісні інвестиційні проєкти.

В Україні Jaspers з 2022 року підтримує розвиток транспортної інфраструктури, допомагаючи у розробці стратегії інтеграції української та молдовської залізничних систем до ЄС, розширенні пропускної здатності на кордонах для скорочення часу очікування та консультуванні щодо національних транспортних стратегій, включаючи створення залізничного сполучення європейської колії між Львовом і кордонами зі Словаччиною та Угорщиною, а також між Львовом і кордоном з Румунією.