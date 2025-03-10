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Уряд дозволив передавати конструкторську документацію на зброю виробникам

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Уряд підтримав постанову, яка регулює правила передачі конструкторської документації на українську зброю різним суб'єктам господарювання для масштабування її виробництва.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити Зброї в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою МО конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам. Звісно, постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності", - пояснив він.

Документ також передбачає питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.

За словами Сметаніна, це дозволить більш ефективно забезпечувати Сили оборони необхідним озброєнням і технікою за рахунок вітчизняних оборонних підприємств та розширювати виробництво української ОВТ.

В результаті виробники зможуть укладати більше контрактів і виробляти більше продукції оборонного призначення.

зброя, Сметанін
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