Уряд дозволив передавати конструкторську документацію на зброю виробникам

Уряд підтримав постанову, яка регулює правила передачі конструкторської документації на українську зброю різним суб'єктам господарювання для масштабування її виробництва.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
"Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити Зброї в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою МО конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам. Звісно, постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності", - пояснив він.
Документ також передбачає питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.
За словами Сметаніна, це дозволить більш ефективно забезпечувати Сили оборони необхідним озброєнням і технікою за рахунок вітчизняних оборонних підприємств та розширювати виробництво української ОВТ.
В результаті виробники зможуть укладати більше контрактів і виробляти більше продукції оборонного призначення.
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