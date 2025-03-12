Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Рютте: Питання гарантій безпеки для України потрібно розглядати вже після укладення мирної угоди

108

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що питання гарантій безпеки для України потрібно розглядати вже після укладення мирної угоди.

Як передає РБК-Україна, слова Рютте наводить El Mundo.

"Я думаю, президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, потрібно спочатку досягти миру. А миру поки що немає", - заявив Рютте.

Також, за словами генсека, завдяки Трампу "дійсно стався прорив" у плані початку переговорів як з Україною, так і з росією.

НАТО, Рютте
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 12 марта 2025
Вторник, 11 марта 2025
Понедельник, 10 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023