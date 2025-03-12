Рютте: Питання гарантій безпеки для України потрібно розглядати вже після укладення мирної угоди

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що питання гарантій безпеки для України потрібно розглядати вже після укладення мирної угоди.
Як передає РБК-Україна, слова Рютте наводить El Mundo.
"Я думаю, президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, потрібно спочатку досягти миру. А миру поки що немає", - заявив Рютте.
Також, за словами генсека, завдяки Трампу "дійсно стався прорив" у плані початку переговорів як з Україною, так і з росією.
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