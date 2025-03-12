НБУ: Інфляція в Україні прискорюється

У лютому 2025 року інфляція в Україні пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

За даними Державної служби статистики, улютому зростання цін на сирі продукти в річному вимірі пришвидшилося. Так, швидше дорожчали фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи під впливом триваючих ефектів низьких минулорічних врожаїв.

Ціни на свинину, курятину і цукор наближалися до цін країн - торговельних партнерів на тлі стійкого експорту. Водночас подорожчання овочів дещо сповільнилося завдяки розширенню пропозиції за рахунок імпорту, надходженню нового тепличного врожаю та зниженню попиту на окремі позиції.

Базова інфляція зросла до 12,0%

Подорожчання оброблених продовольчих товарів у лютому пришвидшилося до 16,7% р/р. Така динаміка пояснюється, як і раніше, подорожчанням продовольчої сировини, а також збільшенням витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику.

У результаті високими темпами дорожчали хліб і окремі хлібопродукти, олія, м'ясо та молокопродукти. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад.

Ціни на непродовольчі товари незначно пришвидшили зростання до 4,4% р/р. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Темпи зростання вартості послуг також незначно пришвидшилися і становили 14,3% р/р. Порівняно з січнем зросла вартість послуг з охорони здоров’я, транспортних послуг, зв’язку, відпочинку та культури. Натомість повільніше дорожчали послуги з особистого догляду, страхові та фінансові послуги.

Адміністративно-регульовані ціни зросли на 18,1%

У лютому вартість підакцизної продукції зростала швидше через подальше підвищення виробничих витрат, а також коригування цін з огляду на посилення заходів боротьби з тіньовою пропозицією та ймовірний вплив очікуваного тестового впровадження Е-акцизу.

Тиск з боку виробничих витрат зумовлював зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання. Водночас мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

Темпи зростання цін на пальне становили 13,9%

У лютому зростання цін на пальне пришвидшилося порівняно з січнем, передусім унаслідок високих темпів збільшення вартості автогазу. Водночас профіцит пропозиції бензинів, конкуренція на ринку АЗС та оптимізація логістики імпортних постачань стримували подорожчання пального.

Інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці.

Однак у другому півріччі вона має повернутися на траєкторію сповільнення завдяки вжитим НБУ заходам з посилення монетарної політики та поступовому вичерпанню впливу тимчасових чинників. Очікується, що інфляція знизиться до однознакового рівня наприкінці року та надалі прямуватиме до цілі 5% на горизонті політики.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними НБУ, продовольча інфляція в Україні стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку і восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання і якісних параметрах продовольчої продукції насамперед на низці овочів і фруктів.

У січні зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнилося з огляду на розширення пропозиції яєць, молока, овочів і фруктів завдяки рекордно теплій січневій погоді та активізації імпорту. Але тривало подорожчання оброблених продуктів через подальше зростання виробничих витрат на сировину, електроенергію, оплату праці та логістику.