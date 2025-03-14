НБУ: У лютому зріс обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб

За оперативними даними, обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у лютому зріс на 2,3%.
Про це повідомив Національний банк України.
Також зріс обсяг коштів на рахунках бізнесу за лютий - на 2,3%, що частково компенсувало січневі сезонні відтоки.
В НБУ зауважили, що таким чином, на початку цього року спостерігається подібна тенденція до довоєнної: через сезонні чинники наприкінці року на рахунках клієнтів збільшується обсяг коштів, а на початку наступного року він зменшується, однак це скорочення швидко компенсується і не впливає на ліквідність банківської системи.
«Банки із запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, а обсяги високоякісних ліквідних активів перевищують показники до повномасштабного вторгнення», - додали в НБУ.
Станом на початок березня обсяг гривневих коштів клієнтів у банках становить 1,9 трлн грн. НБУ зазначає - з початку повномасштабного вторгнення РФ він подвоївся.
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