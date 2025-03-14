НБУ: У лютому зріс обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб

За оперативними даними, обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у лютому зріс на 2,3%.

Про це повідомив Національний банк України.

Також зріс обсяг коштів на рахунках бізнесу за лютий - на 2,3%, що частково компенсувало січневі сезонні відтоки.

В НБУ зауважили, що таким чином, на початку цього року спостерігається подібна тенденція до довоєнної: через сезонні чинники наприкінці року на рахунках клієнтів збільшується обсяг коштів, а на початку наступного року він зменшується, однак це скорочення швидко компенсується і не впливає на ліквідність банківської системи.

«Банки із запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, а обсяги високоякісних ліквідних активів перевищують показники до повномасштабного вторгнення», - додали в НБУ.

Станом на початок березня обсяг гривневих коштів клієнтів у банках становить 1,9 трлн грн. НБУ зазначає - з початку повномасштабного вторгнення РФ він подвоївся.