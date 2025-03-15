Deutsche Welle: Німеччина готова вивільнити додатково три мільярди на підтримку України

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заручився підтримкою партії Зелених щодо свого радикального плану збільшення витрат на оборону та інфраструктуру, повідомляє Deutsche Welle у п'ятницю.

Консервативний блок ХДС/ХСС, який переміг на виборах минулого місяця, і соціал-демократи, які ведуть переговори про формування нового уряду, запропонували угоду, яка послабить жорсткі боргові обмеження Німеччини, дозволивши збільшити витрати на оборону і створити "спеціальний фонд" у розмірі 500 млрд євро, призначений для реформування інфраструктури.

"За словами Мерца, чинний канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що у разі схвалення цього пакета у парламенті, він готовий вивільнити додатково три мільярди на підтримку України", - пише Deutsche Welle.

"Німеччина повернулася", - сказав Мерц у п'ятницю в Берліні. "Німеччина робить свій великий внесок у захист свободи і миру в Європі", - цитує ймовірного нового канцлера видання. Підтримка партії Зелених, яка забезпечить Мерцу більшість у дві третини голосів, необхідну для внесення змін до Конституції, рівнозначна тому, що йому вдасться укласти угоду.