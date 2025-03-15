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Deutsche Welle: Німеччина готова вивільнити додатково три мільярди на підтримку України

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Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заручився підтримкою партії Зелених щодо свого радикального плану збільшення витрат на оборону та інфраструктуру, повідомляє Deutsche Welle у п'ятницю.

Консервативний блок ХДС/ХСС, який переміг на виборах минулого місяця, і соціал-демократи, які ведуть переговори про формування нового уряду, запропонували угоду, яка послабить жорсткі боргові обмеження Німеччини, дозволивши збільшити витрати на оборону і створити "спеціальний фонд" у розмірі 500 млрд євро, призначений для реформування інфраструктури.

"За словами Мерца, чинний канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що у разі схвалення цього пакета у парламенті, він готовий вивільнити додатково три мільярди на підтримку України", - пише Deutsche Welle.

"Німеччина повернулася", - сказав Мерц у п'ятницю в Берліні. "Німеччина робить свій великий внесок у захист свободи і миру в Європі", - цитує ймовірного нового канцлера видання. Підтримка партії Зелених, яка забезпечить Мерцу більшість у дві третини голосів, необхідну для внесення змін до Конституції, рівнозначна тому, що йому вдасться укласти угоду.

Мерц
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