Deutsche Welle: Німеччина готова вивільнити додатково три мільярди на підтримку України

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заручився підтримкою партії Зелених щодо свого радикального плану збільшення витрат на оборону та інфраструктуру, повідомляє Deutsche Welle у п'ятницю.
Консервативний блок ХДС/ХСС, який переміг на виборах минулого місяця, і соціал-демократи, які ведуть переговори про формування нового уряду, запропонували угоду, яка послабить жорсткі боргові обмеження Німеччини, дозволивши збільшити витрати на оборону і створити "спеціальний фонд" у розмірі 500 млрд євро, призначений для реформування інфраструктури.
"За словами Мерца, чинний канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що у разі схвалення цього пакета у парламенті, він готовий вивільнити додатково три мільярди на підтримку України", - пише Deutsche Welle.
"Німеччина повернулася", - сказав Мерц у п'ятницю в Берліні. "Німеччина робить свій великий внесок у захист свободи і миру в Європі", - цитує ймовірного нового канцлера видання. Підтримка партії Зелених, яка забезпечить Мерцу більшість у дві третини голосів, необхідну для внесення змін до Конституції, рівнозначна тому, що йому вдасться укласти угоду.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023