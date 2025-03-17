Сирський: З початку року окупанти втратили 100 тисяч осіб

З початку 2025 року втрати російських окупантів перевищили 100 тисяч осіб.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.
"Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб", - розповів він.
Головнокомандувач подякував українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість.
"Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту", - додав Сирський й показав кадри знищення росіян на одній з ділянок фронту.
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