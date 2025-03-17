Стармер розповів про плани щодо введення в Україну західних миротворчих сил

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Keir Starmer) у суботу на віртуальній зустрічі "коаліції охочих" виклав плани щодо введення в Україну західних миротворчих сил чисельністю понад 10 000 військовослужбовців, повідомляє The Sunday Times.

Високопоставлені урядові джерела повідомили, що прем'єр-міністр заручився підтримкою "значно більшої кількості" країн, ніж три країни, які спочатку пропонували надати сухопутні війська, хоча основна частина сил, швидше за все, надійде з Великої Британії та Франції.

"Справи досить просунуті", - заявило високопоставлене джерело в уряді, відмовившись надати більш конкретну інформацію про те, хто і що надасть, оскільки це може "допомогти росії". Але джерело додало: "Це буде значна сила зі значною кількістю країн, які нададуть війська, і набагато більшою групою, яка зробить свій внесок в інші способи".

Як пише видання, військове джерело повідомило, що чисельність остаточного контингенту "комфортно перевищуватиме 10 тис осіб". Близько 35 країн погодилися надати зброю, логістичну та розвідувальну підтримку місії, яку називають "силами стримування". У разі припинення вогню між росією і Україною, це має утримати владіміра путіна від нового вторгнення.

Після телефонної конференції у суботу за участю 29 лідерів, Стармер оголосив, що військові лідери з усього світу зберуться в Лондоні цього тижня, оскільки плани щодо багатонаціональних миротворчих сил переходять в "оперативну фазу".

У четвер міністр оборони Джон Гілі (John Healey), зустрінеться з воєначальниками в Постійному об'єднаному штабі - британській штаб-квартирі трьох родів військ у Нортвуді, на північному заході Лондона, де планують і контролюють усі закордонні військові операції.

На прес-конференції на Даунінг-стріт Стармер заявив, що "світ потребує негайних дій" і що під час телефонної розмови, в якій взяли участь президент Франції Еммануель Макрон (Emmanuel Macron) і президент України Володимир Зеленський, були взяті "нові зобов'язання" щодо миротворчості та посилення санкцій проти росії. Відкинувши підхід путіна "так, але" до запропонованого Києвом припинення вогню, прем'єр-міністр заявив, що російському президенту доведеться вести переговори "рано чи пізно".

"Рано чи пізно путіну доведеться сісти за стіл переговорів. І цей момент настав. Нехай замовкнуть гармати, нехай раз і назавжди припиняться варварські напади на Україну, і домовтеся про припинення вогню зараз", - сказав Стармер.

Він додав: "Настав час розпочати обговорення механізму управління та моніторингу повного припинення вогню і погодитися на серйозні переговори, спрямовані не просто на паузу, а на досягнення тривалого миру, підкріпленого міцними механізмами безпеки за допомогою нашої коаліції охочих".