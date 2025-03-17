Ердоган підтримав рішучі та прямі ініціативи Трампа щодо припинення війни між росією та Україною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом, яка зокрема стосувалась і війни росії проти України. Про це повідомила пресслужба турецького президента в неділю, 16 березня.
Зазначається, що Ердоган у розмові з Трампом підтримав його "рішучі та прямі ініціативи щодо припинення війни між росією та Україною".
Турецький президент також наголосив, що Анкара "прагне до справедливого і тривалого миру з самого початку війни і продовжуватиме це робити і надалі".
Як відомо, Туреччина підтримує територіальну цілісність України, але й після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році продовжила вести торгівлю з росією.
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