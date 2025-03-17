Укренерго: Три роки тому росіяни намагались зірвати синхронізацію української та європейської енергосистем

Три роки тому росіяни намагались зірвати синхронізацію української та європейської енергосистем.
Про це розповів поділився член правління НЕК "Укренерго", директор з управління ОЕС України Віталій Зайченко.
росіяни тоді запустили ІПСО про нібито існування загрози стрибка напруги в українській мережі через синхронізацію з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E, закликаючи населення вимкнути з розеток усі електроприлади.
Зайченко зазначив, що якби українці піддалися паніці і виконали цю "рекомендацію" – це могло б завдати суттєвої шкоди українській енергосистемі через значне падіння рівня споживання.
Нагадаємо, Україна підписала умови для приєднання до європейської енергосистеми ще в 2017 році. А в середині березня 2022 року об’єднання української та європейської енергосистем завершилося. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу".
Для об'єднання Україна виконала понад 200 технічних завдань. Загалом до повної синхронізації Україна йшла два десятиліття.
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