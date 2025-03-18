Федоров: Вже понад 16 тисяч сімей придбали житло за допомогою програми «єОселя»

На сьогоднішній день в Україні вже понад 16 тисяч сімей придбали житло за допомогою програми «єОселя».

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

«єОселя – це крута можливість швидко придбати омріяне житло під вигідний відсоток. Заповнюєте одну заяву у Дії за кілька хвилин, відправляєте її одразу в декілька банків та отримуєте пропозицію про іпотеку», – написав він.

За словами Федорова, українці вже отримали 26,2 мільярда гривень на «єОселю». Найчастіше послугу обирають:

військовослужбовці і силовики

українці на загальних умовах

педагоги і медики

З них 10 728 українців купили житло на вторинному ринку, 5288 – у новобудовах, ще 1043 вклалися у будівництво, додав глава Мінцифри.