Федоров: Вже понад 16 тисяч сімей придбали житло за допомогою програми «єОселя»

На сьогоднішній день в Україні вже понад 16 тисяч сімей придбали житло за допомогою програми «єОселя».
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
«єОселя – це крута можливість швидко придбати омріяне житло під вигідний відсоток. Заповнюєте одну заяву у Дії за кілька хвилин, відправляєте її одразу в декілька банків та отримуєте пропозицію про іпотеку», – написав він.
За словами Федорова, українці вже отримали 26,2 мільярда гривень на «єОселю». Найчастіше послугу обирають:
З них 10 728 українців купили житло на вторинному ринку, 5288 – у новобудовах, ще 1043 вклалися у будівництво, додав глава Мінцифри.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023