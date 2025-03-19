путін хоче повернути в росію іноземні компанії, які раніше покинули країну

володимир путін доручив уряду розробити процедуру узгодження повернення в росію іноземних компаній, які раніше покинули країну, актуалізувавши перед цим їхній перелік, повідомляють російські ЗМІ.

"Я прошу уряд актуалізувати перелік зарубіжних компаній, які припинили роботу в росії, а також розробити процедуру узгодження їхнього повернення з обов'язковими гарантіями сумлінного і відповідального ведення справ у нашій країні", - сказав путін на з'їзді рспп у вівторок.

За його словами, у разі можливого повернення таких компаній держава захищатиме інтереси російських підприємств, які зайняли ринкові ніші, що звільнилися, після того, як пішли іноземні конкуренти.

путін стверджує, що деякі зарубіжні компанії вже готові повернутися, але не назвав їх, "щоб нічому не зашкодити".

Він додав, що краще ставлення буде до тих іноземних компаній, які "пішли з росії під політичним тиском так званих еліт своїх країн", але зберегли персонал, технології та передали управління російському менеджменту, по суті продовживши працювати під іншим брендом.

Водночас путін заявив, що "добре відомі" компанії, які "демонстративно грюкнули дверима" і захотіли продати російський бізнес навіть часто з великим дисконтом. Він доручив уряду не допустити, щоб ці компанії викупили активи назад за "такі самі скромні гроші".

Нагадаємо, 17 березня путін підписав розпорядження, яким дав спеціальний дозвіл американському хедж-фонду 683 Capital Partners, LP на придбання цінних паперів неназваних російських АТ. Можливі контрагенти фонду за цими угодами - Baillie Gifford Overseas; Templeton Asset Management; Harding Loevner; Grantham, Mayo, Van Otterloo; Jane Street Europe; Carrhae Capital Long Master Fund; Highmark Ltd.; Franklin Advisers Inc. Другий пункт розпорядження дозволяє ТОВ "Спеціалізоване фінансове товариство "Цефей-2" і "Сучасні фонди нерухомості", що здійснює управління ЗПІФом "Сучасний рубльовий", правочини з цінними паперами, що належать 683 Capital Partners.