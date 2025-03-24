Федоров: В 2025 році в "Дії" з'являться всі 45 категорій Міжнародного реєстру збитків

В березні в "Дії" додали ще 6 нових категорій, за якими українці можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків. В 2025 році в "Дії" з'являться всі 45 категорій Міжнародного реєстру збитків. Про це розповів віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Нагадаю, що ми раніше запустили можливість через "Дію" подати в Міжнародний реєстр збитків заяву. Вже доступні деякі категорії. Одна з них - це якщо у вас пошкоджено майно, або зруйноване майно, то можна повідомити це в реєстр, передати інформацію через "Дію", і це такий додатковий міжнародний тиск на країну-агресора за ті збитки, які вони наносять нашій країні, громадянам. Зараз ми відкрили ще 6 нових категорій. Це вимушене внутрішнє переміщення, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування нелюдське ставлення або таке, що принижує гідність, позбавлення волі, примусова праця або служба", - сказав Федоров.

Він зазначив, що на сьогодні більше, ніж 20 тис. заяв вже подано через реєстр, але відкриття кожної нової категорії – це можливість розширити кількість заяв.

"Більше по пошкодженому, зруйнованому майну, але взагалі в цьому році ми плануємо відкрити всі 45 категорій", - додав Федоров.