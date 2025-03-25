СБУ: росія намагається вербувати неповнолітніх українців для здійснення терактів

Спецслужби країни-агресора росії намагаються вербувати неповнолітніх українців для здійснення терактів. З цією метою вони розгорнули в соціальних мережах справжнє "полювання" на українських дітей.

Про це повідомили в Службі безпеки України (СБУ).

У СБУ розповіли, що представники російських спецслужб зв’язуються з дітьми через соціальні мережі. Неповнолітнім пропонують "легкі гроші" за виконання "нескладної роботи": забрати пакунок в одному місці та віднести в інше.

"Але замість обіцяної оплати ворожі спецслужби дистанційно підривають вибухівку разом із "кур’єром", прибираючи свідків та замітаючи сліди", — йдеться в повідомленні.

У СБУ нагадали, що саме за таким сценарієм відбулися теракти в Івано-Франківську та Харківській області. У першому випадку один підліток загинув, а інший залишився без ніг, а на Харківщині інцидент призвів до загибелі 15-річного хлопця.

Українцям порадили, що можна зробити, аби вберегти своїх дітей від зв’язків із представниками російських служб, а саме:

Поясніть дітям, що пропозиції "легкого заробітку" від незнайомців у соцмережах — це смертельна пастка.

Розкажіть їм про реальні трагедії, які вже трапилися з їхніми однолітками.

Розповсюдьте цю інформацію серед знайомих, у яких є діти підліткового віку.

Крім того, повідомити про випадок вербування можна звернувшись за допомогою бота в месенджері Telegram під назвою "Спали ФСБешника".