ISW: путін продовжує відкидати запропоноване Трампом і Зеленським тимчасове припинення вогню на лінії фронту

російський диктатор володимир путін продовжує відкидати запропоноване главою Білого дому Дональдом Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським тимчасове припинення вогню на лінії фронту. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Зазначається, що путін дотримується такої тактики, попри згоду на певну форму припинення вогню для ударів по енергетичній інфраструктурі та в Чорному морі.

"Наполегливе зволікання та непоступливість путіна гальмують зусилля Трампа забезпечити тривале та стабільне мирне врегулювання. У звітах США про обидві зустрічі з російською та українською делегаціями зазначається, що Трамп "вимагає припинити вбивства з обох сторін" у війні "як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання" - ймовірно, маючи на увазі безумовне 30-денне загальне припинення вогню на лінії фронту, про яке Трамп і Зеленський уже домовилися, але путін відхилив 18 березня", - вважають аналітики ISW.

Вони також вказують, що у кремлі заявили, що не виконуватимуть узгоджене припинення вогню в Чорному морі, доки Сполучені Штати не знімуть санкції з російського державного агробанку "Россільгоспбанк" та інших невизначених фінансових організацій, залучених до міжнародної торгівлі продуктами харчування та добривами.

"В офіційній заяві кремля розпливчасто йдеться про конкретні санкції та обмеження, які кремль вимагає від Заходу попередньо скасувати, а також про конкретні залучені фінансові організації та компанії. У заяві кремля також не зазначено суб’єктів, які будуть інтерпретувати параметри цих обмежень, контролювати зняття цих обмежень і перевіряти дотримання всіма сторонами", - зазначають в ISW.

Аналітики роблять висновок, що офіційні заяви Кремля розпливчасті, передбачають вимоги до припинення вогню, які не згадуються ні в офіційних заявах Сполучених Штатів, ні України, і залишають місце для розбіжностей між сторонами, які будуть залучені до тлумачення угод, зняття санкцій і моніторингу можливих порушень.