Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

ДРС: Уряд прийняв постанову щодо стабілізації цін на лікарські засоби з порушеннями

94

Урядова постанова від 14 лютого №168 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо стабілізації цін на лікарські засоби не проходив погодження з Державною регуляторною службою, як це передбачено законодавством.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь ДРС на відповідний запит у четвер, 27 березня.

Так, регулятори зазначили, що, відповідно до вимог ст.1 закону Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, постанова КМУ №168 містить норми регуляторного характеру.

"При цьому, на стадії розробки, проєкт вищезазначеної постанови №168 не надавався на погодження чи розгляд до ДРС. У зв’язку з чим ДРС не приймала будь-яких рішень щодо проєкту постанови", – йдеться у повідомленні.

Водночас у службі наголосили, що дія закону про регуляторну політику поширюється на всі проекти регуляторних актів.

"Таким чином можна зробити висновок, що урядова постанова була ухвалена в порушення норм чинного законодавства", – пише видання.

ліки
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 28 марта 2025
Четверг, 27 марта 2025
Среда, 26 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023