Трамп: Мене не хвилює, що іноземні автовиробники в країні підвищать споживчі ціни

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "все одно", що іноземні автовиробники в країні підвищать споживчі ціни у відповідь на 25% тарифи, які він планує запровадити 2 квітня. Про це він розповів в інтерв'ю NBC News.
Глава Білого дому заявив, що "ніколи не говорив" автоконцернам не йти на цей крок.
"Мене не хвилює, чи підвищать вони ціни, тому що люди почнуть купувати американські автомобілі", - заявив Трамп.
Як уточнює агентство Bloomberg, на частку імпортних легкових авто та легких вантажівок припадає близько половини приблизно з 16 млн автомобілів, проданих у США минулого року.
До 3 травня тарифи будуть поширені на запчастини - двигуни, трансмісії та електросистеми. Тоді як подальше розширення мит також не виключено. Очікується, що ціни зростуть на кілька тисяч доларів. Аналітики JPMorgan Chase & Co. вважають, що у середньому вартість збільшиться на 11%.
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