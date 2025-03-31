Трамп: Мене не хвилює, що іноземні автовиробники в країні підвищать споживчі ціни

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "все одно", що іноземні автовиробники в країні підвищать споживчі ціни у відповідь на 25% тарифи, які він планує запровадити 2 квітня. Про це він розповів в інтерв'ю NBC News.

Глава Білого дому заявив, що "ніколи не говорив" автоконцернам не йти на цей крок.

"Мене не хвилює, чи підвищать вони ціни, тому що люди почнуть купувати американські автомобілі", - заявив Трамп.

Як уточнює агентство Bloomberg, на частку імпортних легкових авто та легких вантажівок припадає близько половини приблизно з 16 млн автомобілів, проданих у США минулого року.

До 3 травня тарифи будуть поширені на запчастини - двигуни, трансмісії та електросистеми. Тоді як подальше розширення мит також не виключено. Очікується, що ціни зростуть на кілька тисяч доларів. Аналітики JPMorgan Chase & Co. вважають, що у середньому вартість збільшиться на 11%.