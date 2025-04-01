Укрзалізниця: Кібератака не призвела до витоку інформації про військові вантажі

Персональні дані пасажирів та інформація про військові вантажі не зберігаються на ресурсах компанії, тому ворог під час кібератаки на системи Укрзалізниці не отримав до них доступ.
Про це під час пресбрифінгу повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, передає Укрінформ з посиланням на «Новини.LIVE».
«Жодної інформації про спеціальні військові вантажі в нашій системі не зберігається. Не вдаватимуся в деталі, але існує інший документ про обіг, який є захищеним, не є цифровим, який працює відповідно до всіх протоколів по закритих каналах, тому навіть якщо ворог намагався якусь інформацію щодо цього отримати, то вона захищена і не є доступною через цифрові канали», - пояснив Перцовський.
Він також спростував інформацію про витік персональних даних пасажирів, наголосивши, що Укрзалізниця не зберігає їх у своїх системах.
За його словами, попри те, що незважаючи на той факт, що для купівлі квитків потрібна верифікація через "Дію", все побудовано так, що система просто надсилає підтвердження чи спростування для певних осіб.
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