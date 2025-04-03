ЄБРР виділяє Україні 1 млрд євро на відновлення української енергетики

Європейський банк реконструкції та розвитку цього року виділить 1 млрд євро для допомоги Україні. Гроші спрямують на відновлення української енергетики.
Про це заявив віце-президент ЄБРР Маттео Патроне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, станом на зараз ЄБРР виділив на енергетичну безпеку України до 2 млрд євро.
"Але з урахуванням заходів, які ми завершуємо, а також з урахуванням наших планів, зокрема, в державному секторі, ці 2 мільярди євро значно збільшаться у 2025 році. До кінця року це, ймовірно, буде близько 3 мільярдів", - розповів Патроне.
Відповідно, допомога цього року становитиме близько 1 млрд євро.
Він також звернув увагу, що частка відновлюваних джерел енергії в енергобалансі України становить близько 10 %, і ЄБРР розглядає проєкти, які дадуть змогу збільшити цю частку.
З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР спрямував в Україну загалом 6,4 мільярда євро.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023