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ЄБРР виділяє Україні 1 млрд євро на відновлення української енергетики

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Європейський банк реконструкції та розвитку цього року виділить 1 млрд євро для допомоги Україні. Гроші спрямують на відновлення української енергетики.

Про це заявив віце-президент ЄБРР Маттео Патроне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, станом на зараз ЄБРР виділив на енергетичну безпеку України до 2 млрд євро.

"Але з урахуванням заходів, які ми завершуємо, а також з урахуванням наших планів, зокрема, в державному секторі, ці 2 мільярди євро значно збільшаться у 2025 році. До кінця року це, ймовірно, буде близько 3 мільярдів", - розповів Патроне.

Відповідно, допомога цього року становитиме близько 1 млрд євро.

Він також звернув увагу, що частка відновлюваних джерел енергії в енергобалансі України становить близько 10 %, і ЄБРР розглядає проєкти, які дадуть змогу збільшити цю частку.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР спрямував в Україну загалом 6,4 мільярда євро.

Європейський банк
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