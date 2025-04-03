ЄБРР виділяє Україні 1 млрд євро на відновлення української енергетики

Європейський банк реконструкції та розвитку цього року виділить 1 млрд євро для допомоги Україні. Гроші спрямують на відновлення української енергетики.

Про це заявив віце-президент ЄБРР Маттео Патроне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, станом на зараз ЄБРР виділив на енергетичну безпеку України до 2 млрд євро.

"Але з урахуванням заходів, які ми завершуємо, а також з урахуванням наших планів, зокрема, в державному секторі, ці 2 мільярди євро значно збільшаться у 2025 році. До кінця року це, ймовірно, буде близько 3 мільярдів", - розповів Патроне.

Відповідно, допомога цього року становитиме близько 1 млрд євро.

Він також звернув увагу, що частка відновлюваних джерел енергії в енергобалансі України становить близько 10 %, і ЄБРР розглядає проєкти, які дадуть змогу збільшити цю частку.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР спрямував в Україну загалом 6,4 мільярда євро.