Уряд Фіцо зацікавлений у третій спільній зустрічі з українським Кабміном

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд зацікавлений у третій спільній зустрічі з українським Кабміном. Про це повідомляє Dennik N, пише УНН.
"Ми готові негайно", - заявив прем'єр-міністр, відповідаючи на запитання журналіста, чи він зацікавлений у третій зустрічі з представниками українського уряду.
Словацький прем’єр додав, що готовий поговорити по телефону з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Фіцо зазначив, що зустріч може відбутися в будь-якій з двох країн поблизу кордону. Однак, за словами прем'єр-міністра, темою переговорів можуть бути лише цивільні проекти, а не зброя.
Варто нагадати, що минулорічні українсько-словацькі переговори проводилися в Міхаловце та під Ужгородом. Пізніше Роберт Фіцо критикував Президента України Володимира Зеленського за припинення транзиту газу.
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