Мінрозвитку: В Україні набули чинності норми, що регулюють сертифікацію будівель за стандартом NZEB

В Україні набули чинності норми, що регулюють сертифікацію будівель за стандартом NZEB (Nearly Zero Energy Buildings). Це будівлі з близьким до нульового споживанням енергії, що робить їх більш економічними та екологічно стійкими.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.
Як зазначається, прийняття вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії NZEB є важливим кроком на шляху до енергетичної незалежності України та її інтеграції до Європейського Союзу.
Будівлі NZEB — це об'єкти з дуже високою енергетичною ефективністю, де майже нульова або дуже незначна кількість необхідної енергії повинна надходити переважно з відновлюваних джерел енергії, вироблених на місці або поблизу.
Йдеться про сучасні, комфортабельні та екологічно безпечні будівлі, які дозволяють скоротити витрати на комунальні послуги. Завдяки високій енергоефективності, вони потребують менше енергії для опалення та охолодження, що робить їх економічно ефективними та екологічно відповідальними.
Які вимоги до будівель NZEB в Україні:
Чому важливо впровадження стандартів NZEB:
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