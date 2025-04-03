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У 2024 кількість посадовців, які задекларували криптовалюту, значно зросла

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Криптовалюта дедалі частіше стає інструментом, у якому українські чиновники зберігають або заощаджують гроші.

Аналітики "Опендатабот" проаналізували декларації чиновників за 2024 рік.

Торік декларації з криптовалютою подали 2113 українських посадовців. Це у 2,2 раза більше, ніж було до повномасштабної війни. Крім того, це на 10% більше, ніж було за підсумками деклараційної кампанії за 2023 рік.

Найпопулярнішою криптовалюта є серед посадовців Національної поліції. Аналітики нарахували, що криптовалюту задекларували 322 посадовці Нацполіції. Це — 15% від усіх декларантів, що працюють на держслужбі та задекларували таку валюту.

Прокуратура також не пасе задніх: криптовалюта вказана у 240 деклараціях. Судді ж подали 227 таких документів, а у міських радах знайшлося 119 чиновників із цифровими активами. Серед представників ЗСУ криптовалюта виявилася у 77 деклараціях. Ще у 38 випадках "крипту" задекларували представники НАБУ.

Якщо подивитися на географію криптодекларацій, то тут усе передбачувано. Лідирує Київ та область — 582 та 185 чиновників з криптовалютами. На Харківщині ж крипту задекларували 172 держслужбовці, а на Дніпропетровщині — 167. Замикає п’ятірку Львівщина — 133 декларанти з криптовалютою", - кажуть експерти.

Водночас найбільше біткоїнів задекларував голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Олег Бондаренко. На його рахунку 80 BTC, що станом на 1 квітня дорівнює 279,4 млн гривень. У категорії ефіріуму (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель — він володіє 200 токенами, еквівалентними 15,5 млн гривень. А рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу Генерального прокурора Віталію Бровку — у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн гривень.

Слід додати, що є декілька ексчиновників, які могли б потрапити у топ — але вказали, що втратили доступ до своїх криптоактивів. 380,95 біткоїнів — рекордну суму серед українських посадовців — у 2021 році зазначив та втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. Це близько 1,33 млрд грн в гривневому еквіваленті станом на 1 квітня 2025 року.

Найбільше ефіріума — 1 800 одиниць або понад 140 млн грн станом на 1 квітня поточного року — належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову. Втім, у минулорічній декларації посадовець зазначив, що втратив доступ до своїх надбань, підсумовують аналітики.

криптовалюта, чиновники
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