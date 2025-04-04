Віцепрезидент США підтвердив журналістам інформацію про намір звільнити Ілона Маска

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс підтвердив журналістам інформацію про намір звільнити Ілона Маска з посади керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE) в адміністрації Дональда Трампа. Раніше про плани відправити його у відставку писали західні медіа.
Про це він повідомив в інтерв'ю Fox News.
За словами віцепрезидента, соратник американського лідера у майбутньому не буде очолювати Міністерство ефективності уряду, однак надалі буде співпрацювати з адміністрацією США.
"Ілон Маск продовжить роботу в адміністрації США як радник, після того як у майбутньому залишить посаду керівника DOGE", - пояснив Венс.
Напередодні видання "Politico", посилаючись на джерела, повідомило, що президент США задоволений діяльністю Маска, проте вони обоє вирішили, що невдовзі настане час, коли мільярдеру доведеться повернутися до свого бізнесу.
За словами співрозмовників, деякі члени адміністрації президента США та багато республіканців розчарувалися в Маску через його непередбачуваність та негативний вплив на імідж партії, що призвів до програшу їхнього кандидата на місце у Верховному суді Вісконсину.
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