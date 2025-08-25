Джей Ді Венс: Конфлікт в Україні може завершитися протягом трьох–шести місяців

США сподіваються, що конфлікт в Україні може завершитися протягом трьох–шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для програми Meet the Press на NBC News.

"Це війна і ми хочемо зупинити вбивства. росіяни наробили багато речей, які нам не подобаються, багато мирних жителів загинуло. Ми засудили це з самого початку", - наголосив Венс.

Віцепрезидент США зауважив, що, на його думку, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден

"Що мене обурює? Мене обурює продовження війни… Що мене зараз насправді радує? Те, що у нас є президент, який займається енергійною дипломатією, щоб спробувати зупинити вбивства. Це так, як і має бути", - запевнив він.

Він наголосив, що американський народ має пишатися цим.

"І яким би не був результат - закінчиться війна через три чи шість місяців, сподіваюся, не пізніше - нам слід пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства", - запевнив він.