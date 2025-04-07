Bloomberg: Один з найбільших британських автовиробників призупиняє поставки автомобілів до США

Jaguar Land Rover призупиняє поставки своїх автомобілів до Сполучених Штатів на місяць через нові мита президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє Bloomberg.
Один з найбільших британських автовиробників Jaguar Land Rover призупинить поставки своїх автомобілів до США на квітень. Компанія вирішує, як пом'якшити витрати, пов'язані зі введенням 25% тарифів.
У компанії зауважили, що американський ринок має стратегічне значення для бренду класу люкс. Щороку американцям продають близько 400 тисяч моделей.
«США є важливим ринком для розкішних брендів JLR. Ми вводимо в дію наші короткострокові заходи, включаючи паузу в постачанні у квітні, оскільки ми розробляємо наші середньо- та довгострокові плани», - йдеться у повідомленні компанії.
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