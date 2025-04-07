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Bloomberg: Один з найбільших британських автовиробників призупиняє поставки автомобілів до США

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Jaguar Land Rover призупиняє поставки своїх автомобілів до Сполучених Штатів на місяць через нові мита президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg.

Один з найбільших британських автовиробників Jaguar Land Rover призупинить поставки своїх автомобілів до США на квітень. Компанія вирішує, як пом'якшити витрати, пов'язані зі введенням 25% тарифів.

У компанії зауважили, що американський ринок має стратегічне значення для бренду класу люкс. Щороку американцям продають близько 400 тисяч моделей.

«США є важливим ринком для розкішних брендів JLR. Ми вводимо в дію наші короткострокові заходи, включаючи паузу в постачанні у квітні, оскільки ми розробляємо наші середньо- та довгострокові плани», - йдеться у повідомленні компанії.

Jaguar Land Rover
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