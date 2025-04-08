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СОТ: Канада розпочала офіційний процес оскарження запроваджених США 25% мит

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Канада розпочала офіційний процес оскарження у межах СОТ запроваджених США 25% мит на канадські автомобілі.

Про це заявили у Світовій організації торгівлі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада звернулася до СОТ із запитом на початок консультації зі США стосовно запровадження Штатами 25% мит на автомобілі й автозапчастини з Канади”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що офіційний запит було поширено серед членів СОТ сьогодні.

“Канада стверджує, що ці заходи суперечать зобов'язанням Сполучених Штатів згідно з різними положеннями Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року”, - зауважили у СОТ.

Раніше подібну скаргу у СОТ Канада подала через запроваджені США 25% мита на канадський алюміній та сталь.

Запит на проведення консультацій - це перший крок в оскарженні рішень членів Світової організації торгівлі. Первинні консультації тривають 60 днів, після чого скаргу може розглянути спеціальна панель.

СОТ
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