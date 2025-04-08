Вloomberg: Акції європейських оборонних та аерокосмічних компаній різко впали

Акції європейських оборонних та аерокосмічних компаній різко впали на тлі побоювань, що нові мита США порушать міжнародні ланцюжки поставок. Крім того, інвестори почали фіксувати прибутки після значного зростання цін на акції в секторі з початку року.

Про це пише Вloomberg.

Німецький виробник Rheinmetall зазнав найглибшого одноденного падіння в своїй історії — до 27%, перш ніж частково відновитися після того, як генеральний директор компанії придбав акції зі знижкою.

Airbus SE та Rolls-Royce Holdings Plc також втратили в ціні до 14%, але згодом скоротили втрати.

Поштовхом до падіння стала інформація про те, що американська Howmet Aerospace, постачальник деталей для Airbus і Boeing, оголосила форс-мажор. Це стало наслідком різкого підвищення мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа.

Аналітики Jefferies зазначили, що навіть одна відсутня деталь, наприклад гайка або болт, може призупинити всю ланку постачання в аерокосмічній та оборонній промисловості.

Зниження також зафіксували акції Thales SA (Франція), Hensoldt AG (Німеччина) та Leonardo SpA (Італія). Експерти зазначають, що оборонний сектор став привабливою мішенню для розпродажу через попереднє стрімке зростання.

Після вторгнення Росії в Україну сектор оборони активно зростав, і кошик відповідних акцій від Goldman Sachs збільшився майже на 50% за рік. Проте інвестори вважають, що нинішні ціни на акції вже не повною мірою відповідають реальній ситуації в галузі.