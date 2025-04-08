НБУ: Історія про національну валюту – це історія про нас, про нашу державність

Голова Національного банку Андрій Пишний наголосив, що Україна зараз перебуває на етапі, коли суспільство по-справжньому цікавиться власною мовою, культурою та історією. Тому важливо використовувати той самий підхід, коли йдеться про монетарний суверенітет.

Про це очільник НБУ сказав в інтерв’ю для NV.

Зокрема Пишний акцентував, наскільки важлива для становлення державності національна валюта.

"Ми про гроші знаємо все. Тому, коли виникла ідея розказати про них через мову мистецтва, історії, культурного дискурсу, зрозуміли, що ця розповідь вийде далеко за межі технологічних аспектів створення гривні. Історія про національну валюту – це історія про нас, про нашу державність. Про історичні постаті і обставини, про те, як цілі епохи впливали на наше з вами становлення. Це наш здобуток", – сказав глава Нацбанку.

І долав, що Україна зараз перебуває на етапі, коли суспільство по-справжньому цікавиться власною мовою, культурою та історією. Мовляв, дуже важливо використовувати той самий підхід, коли йдеться про монетарний суверенітет.

"Тут доречно згадати і назву української дрібної монети – "шаг". Це історична, питомо українська назва. І Національний банк закликає повернути її сучасній Україні. Символізм цього рішення набагато потужніший. Ми вичищаємо остаточно з українського законодавства все, що нас хоч якось споріднює з Москвою. Ми, по суті, остаточно закріплюємо за собою, навіть на рівні щонайменших проявів, на рівні назв, монетарний суверенітет і грошову незалежність. Це остаточна декомунізація, демосковізація грошового обігу", – прокоментував Пишний.

Водночас Пишний зауважив, що реалізація такої ініціативи не потребуватиме жодних додаткових видатків із Державного бюджету України чи з боку НБУ.

До того ж Національний банк не планує вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках. Шаги вводитимуть поступово в межах планового випуску і вони перебуватимуть в обігу паралельно з копійками.