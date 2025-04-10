Сирський: Одна з цілей навчань у білорусі –приховане створення угруповань наступальних військ

Однією з цілей військових навчань росії та білорусі може бути створення угруповань наступальних військ і про цей фактор забувати не варто.

Як пише Слово і Діло, таку думку висловив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua.

Зокрема, у нього запитали: чи можуть осінні навчання армій рф та білорусі «Захід-2025» бути елементом підготовки наступу на Україну з території білорусі.

Сирський заявив, що всі навчання мають якусь мету.

«І одна з таких цілей – це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань – це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ», – додав він.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що саме так усе й розпочиналося у 2022 році. Спочатку було створено військове угруповання, яке нібито лише проводило навчання.

Оцінюючи загрозу навчань восени цього року, Сирський заявив, що цей фактор також необхідно враховувати.