Федоров: Українці отримають можливість складати онлайн іспити на водійські права у застосунку «Дія»

В Україні триває робота над цифровізацією центрів Головного сервісного центру МВС. Передбачається, що громадяни отримають можливість складати онлайн іспити з теоретичної частини на водійські права у застосунку «Дія».

Як передає Укрінформ, про це в телеефірі заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Зараз ми працюємо на цифровізацію центрів ГСЦ, це центри, які надають послуги водіям. Ми хочемо зробити, запустити, от ми з міністром (міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком – ред.) погодили також досить революційну річ - це пілотування буде, спершу бета-тест такий, - здавати екзамени онлайн на права, тести, теоретичну частину. Там використовується штучний інтелект, який «трекає» твою модель поведінки. Також там усі можливості отримати права, відправити поштою, тобто ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ», – повідомив Федоров.

Він додав, що частину послуг уже вдалося запустити, інша частина - допрацьовується.