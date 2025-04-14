Стармер призупиняє дію тарифів, щоб підтримати постраждали від торговельної війни Трампа компанії

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер призупиняє дію тарифів на десятки товарів, щоб підтримати компанії, які постраждали від торговельної війни Трампа.
Про це повідомило The Telegraph.
У межах масштабного державного втручання, спрямованого на підтримку британських компаній будуть знижені до нуля на два роки мита на 89 товарів — від акумуляторів для електромобілів до фруктових соків — до липня 2027 року.
Інші заходи включають збільшення обсягу державних кредитів, які надаються постраждалим компаніям.
Алюмінієві колеса та комплектуючі для акумуляторів електромобілів будуть серед товарів, на які будуть знижені тарифи, щоб скоротити витрати британського бізнесу.
Уряд стверджує, що цей привід заощадить підприємствам 17 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, заощадження, за його словами, зрештою можуть бути передані споживачам.
Серед товарів, на які тарифи будуть знижені до нуля, — сироп агави, продукти харчування, такі як макарони, консервовані ананаси та кедрові горіхи, фруктовий сік, кокосова олія. Фірмам, що імпортують фанеру та пластмаси, також будуть знижені мита, щоб послабити тиск на будівельну галузь.
Товари, що ввозяться до Великої Британії і вже мають право на пільговий режим, наприклад, в рамках угод про вільну торгівлю, не постраждають.
Уряд вже пом'якшив заборону на продаж бензинових і дизельних автомобілів із 2030 року, щоб полегшити навантаження на британські компанії після того, як Трамп націлився на автомобільну промисловість.
Товари, які, як правило, не виготовляються в США, будуть виключені з 10-відсоткового загального податку на Великобританію та інших торгових партнерів, а також 125-відсоткового мита на імпорт з Китаю.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023