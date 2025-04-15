Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Україна отримала від Британії майже $1 млрд на закупівлю систем ППО

113

Велика Британія перерахувала Україні £752 млн ($990 млн) для закупівлі систем протиповітряної оборони та артилерії.

Ці кошти є частиною ширшої міжнародної програми кредитування на суму $50 млрд, яка підтримується за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомив уряд Великої Британії, пише Reuters.

«Світ змінюється на наших очах, його формує глобальна нестабільність, зокрема російська агресія в Україні», – заявила міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

Країни Групи семи (G7) погодили загальні рамки пакету кредитування ще в жовтні 2024 року – до того, як обрання Дональда Трампа президентом змінило підхід США до цього конфлікту.

Деталі внеску Великої Британії були остаточно погоджені в березні цього року під час переговорів Рейчел Рівз та її українського колеги Сергія Марченка.

Під тиском з боку США, які все більш неохоче беруть участь у гарантуванні безпеки Європи, британський уряд ще в лютому оголосив про намір збільшити витрати на оборону: з приблизно 2,3% від ВВП до 2,5% до 2027 року та до 3% ВВП після 2029 року.

Платіж, здійснений у понеділок, є другим з трьох траншів загальним обсягом £2,26 млрд. Перший транш був перерахований 6 березня, а третій заплановано на наступний рік.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що цього року Британія надасть Україні загалом £4,5 млрд допомоги.

За його словами, ці кошти підуть на закупівлю систем ППО, артилерійських установок та запасних частин до техніки й іншого обладнання.

Окрім цього, Велика Британія допомагає Україні через своє Міністерство оборони із закупівлею радарних систем, протитанкових мін та сотень тисяч дронів.

Велика Британія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 15 апреля 2025
Понедельник, 14 апреля 2025
Воскресенье, 13 апреля 2025
Суббота, 12 апреля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023