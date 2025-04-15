Україна отримала від Британії майже $1 млрд на закупівлю систем ППО

Велика Британія перерахувала Україні £752 млн ($990 млн) для закупівлі систем протиповітряної оборони та артилерії.

Ці кошти є частиною ширшої міжнародної програми кредитування на суму $50 млрд, яка підтримується за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомив уряд Великої Британії, пише Reuters.

«Світ змінюється на наших очах, його формує глобальна нестабільність, зокрема російська агресія в Україні», – заявила міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

Країни Групи семи (G7) погодили загальні рамки пакету кредитування ще в жовтні 2024 року – до того, як обрання Дональда Трампа президентом змінило підхід США до цього конфлікту.

Деталі внеску Великої Британії були остаточно погоджені в березні цього року під час переговорів Рейчел Рівз та її українського колеги Сергія Марченка.

Під тиском з боку США, які все більш неохоче беруть участь у гарантуванні безпеки Європи, британський уряд ще в лютому оголосив про намір збільшити витрати на оборону: з приблизно 2,3% від ВВП до 2,5% до 2027 року та до 3% ВВП після 2029 року.

Платіж, здійснений у понеділок, є другим з трьох траншів загальним обсягом £2,26 млрд. Перший транш був перерахований 6 березня, а третій заплановано на наступний рік.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що цього року Британія надасть Україні загалом £4,5 млрд допомоги.

За його словами, ці кошти підуть на закупівлю систем ППО, артилерійських установок та запасних частин до техніки й іншого обладнання.

Окрім цього, Велика Британія допомагає Україні через своє Міністерство оборони із закупівлею радарних систем, протитанкових мін та сотень тисяч дронів.