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Рютте: НАТО слідкує за переговорним процесом щодо припинення вогню на Чорному морі

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НАТО слідкує за переговорним процесом щодо припинення вогню на Чорному морі, і продовжує ініціативи щодо подальшого захисту України після досягнення перемир’я.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським в Одесі.

"НАТО залучене. Звичайно, ми слідкуємо за тим, що відбувається, ми спілкуємося з нашими американськими друзями і ми слідкуємо за ініціативами пана Трампа для того, щоб привести до перемир'я Україну та росію. Ми підтримуємо ці вимоги", - сказав Рютте, відповідаючи на запитання журналіста щодо переговорів в Туреччині.

Він підкреслив, що переконаний в успішному ході переговорів.

"Туреччина в 2022 році вже успішно погодила перемир'я, коли це було про зернову ініціативу в 2022 році. Тому давайте будемо вважати, що у Туреччині також все вдасться цього разу", - сказав Рютте.

В той же час, підкреслив він, продовжуються ініціативи партнерів щодо планування подальших дій. Зокрема, ведеться робота з військовим командуванням Великої Британії та Франції щодо довготривалого забезпечення безпеки.

"Звичайно, так, наразі є боротьба проти росії, але ми говоримо про довготривалий потім період, бо ми маємо розуміти, що перемир'я – це добре, але Збройні Сили України – це перша лінія оборони, яка завжди має стояти на межі України. І ці ініціативи тривають. Я думаю, що ви знаєте, що Франція та Великобританія працюють над цим як коаліції. Ми дуже їм вдячні за це і ми намагаємося рекомендувати, надавати рекомендації там, де ми це можемо зробити. Я дуже радий, що наші партнери приймають участь у цих ініціативах, але перше, нам потрібно захистити Україну і впевнитись, що в нас буде перемир'я, і потім впевнитися так, що путін ніколи не повторить своїх спроб", - наголосив Рютте.

"Ми пам'ятаємо Мінські домовленості 2014 року, коли ми думали, що все спрацювало, але ці домовленості не були досить сильними. І путін спробував ще раз. І тому ми, як тільки війна буде закінчена, маємо зробити все можливе, щоб путін ніколи навіть не намагався наступати чи завойовувати жодного кілометру української території. Тому британці та французи допомагають наразі і працюють разом з українцями для того, щоб організувати ініціативи. Наразі це дуже багато перемовин", - додав він.

НАТО, Рютте
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