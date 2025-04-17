Мінекономіки: В Україні спостерігалося скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції

В Україні у лютому 2025 року спостерігалося скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Причиною цього є менші обсяги виробництва більшості видів тваринницької продукції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки.
«У лютому 2025 року спостерігалося скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції через менші обсяги виробництва більшості видів тваринницької продукції», - розповіли в Мінекономіки.
Основним чинниками впливу були:
Позитивним чинником, який підтримував діяльність передусім сільськогосподарських підприємств, було надання державної підтримки, яка дала змогу частково відновити втрачені інфраструктурні об'єкти, техніку, обладнання, поголів'я тварин. В той же час у домогосподарствах через ускладнений доступ до обігових коштів продовжує спостерігатися скорочення виробництва.
«Швидше адаптуватися до нових умов виробництва, зважаючи на коротший цикл вирощування, порівняно з іншими підвидами тваринництва, змогло птахівництво», - зазначили в Мінекономіки.
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