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Мінекономіки: В Україні спостерігалося скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції

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В Україні у лютому 2025 року спостерігалося скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Причиною цього є менші обсяги виробництва більшості видів тваринницької продукції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки.

«У лютому 2025 року спостерігалося скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції через менші обсяги виробництва більшості видів тваринницької продукції», - розповіли в Мінекономіки.

Основним чинниками впливу були:

  • низька конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку;
  • складна й дороговартісна логістика (наслідки повномасштабного військового вторгнення росії в Україну);
  • брак робочої сили (наслідки повномасштабного військового вторгнення росії в Україну).

Позитивним чинником, який підтримував діяльність передусім сільськогосподарських підприємств, було надання державної підтримки, яка дала змогу частково відновити втрачені інфраструктурні об'єкти, техніку, обладнання, поголів'я тварин. В той же час у домогосподарствах через ускладнений доступ до обігових коштів продовжує спостерігатися скорочення виробництва.

«Швидше адаптуватися до нових умов виробництва, зважаючи на коротший цикл вирощування, порівняно з іншими підвидами тваринництва, змогло птахівництво», - зазначили в Мінекономіки.

Мінекономіки
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