Умєров: Українські виробники безпілотників отримали понад 104 млрд гривень

Міністерство оборони України вже направило понад 104 млрд гривень українським виробникам безпілотників у 2024–2025 роках, підтверджуючи важливість дронів як ключового елементу технологічної переваги на полі бою.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

На сьогодні Агенція оборонних закупівель уклала контракти з 76 українськими виробниками безпілотних літальних апаратів .

Серед них:

36 виробників FPV-дронів ;

14 — коптерів-бомберів;

12 — розвідувальних дронів та "крил";

5 — deepstrike-дронів з радіусом дії понад 400 км;

5 — багаторазових ударних літаків;

3 — літаків-камікадзе малого радіусу;

1 — постачальник повітряних мішеней для потреб ППО.

Це забезпечує різноманіття технологій для підтримки оборонних потреб країни.

"Ці контракти — частина великої стратегії технологічного переозброєння Сил оборони і розвитку національного оборонного виробництва. Ми створюємо армію, здатну діяти мобільно, швидко і на крок попереду ворога", - наголосив Умєров.