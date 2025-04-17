Умєров: Українські виробники безпілотників отримали понад 104 млрд гривень

Міністерство оборони України вже направило понад 104 млрд гривень українським виробникам безпілотників у 2024–2025 роках, підтверджуючи важливість дронів як ключового елементу технологічної переваги на полі бою.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
На сьогодні Агенція оборонних закупівель уклала контракти з 76 українськими виробниками безпілотних літальних апаратів .
Серед них:
Це забезпечує різноманіття технологій для підтримки оборонних потреб країни.
"Ці контракти — частина великої стратегії технологічного переозброєння Сил оборони і розвитку національного оборонного виробництва. Ми створюємо армію, здатну діяти мобільно, швидко і на крок попереду ворога", - наголосив Умєров.
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