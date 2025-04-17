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Умєров: Українські виробники безпілотників отримали понад 104 млрд гривень

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Міністерство оборони України вже направило понад 104 млрд гривень українським виробникам безпілотників у 2024–2025 роках, підтверджуючи важливість дронів як ключового елементу технологічної переваги на полі бою.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

На сьогодні Агенція оборонних закупівель уклала контракти з 76 українськими виробниками безпілотних літальних апаратів .

Серед них:

  • 36 виробників FPV-дронів ;
  • 14 — коптерів-бомберів;
  • 12 — розвідувальних дронів та "крил";
  • 5 — deepstrike-дронів з радіусом дії понад 400 км;
  • 5 — багаторазових ударних літаків;
  • 3 — літаків-камікадзе малого радіусу;
  • 1 — постачальник повітряних мішеней для потреб ППО.

Це забезпечує різноманіття технологій для підтримки оборонних потреб країни.

"Ці контракти — частина великої стратегії технологічного переозброєння Сил оборони і розвитку національного оборонного виробництва. Ми створюємо армію, здатну діяти мобільно, швидко і на крок попереду ворога", - наголосив Умєров.

Умєров
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