Журналіст: Це чувирло стане найненависнішим президентом США в історії країни

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступає проти передачі Україні зенітно-ракетних комплексів великого радіуса дії "Patriot" навіть на комерційній основі, через що може стати найненависнішим лідером США в історії країни.
Про це повідомив український воєнний кореспондент Богдан Мірошников у Facebook.
За його словами, про таку позицію президента США пишуть деякі західні медіа.
"Так, він відмовився продавати ЗРК Patriot. Джерело поки - німецький Bild, яке не є надійним. Я б дочекався американських джерел. Але загалом, хід думки зрозумілий", - написав військовий оглядач.
Він зауважив, що США мають намір лише передати з паузами та блокуваннями допомогу, виділену та законтрактовану під час каденції Джо Байдена.
Після чого Україна зможе розраховувати на постачання зброї виключно від країн Європи та інших союзників.
"І те, на Європу Трамп також чинить тиск за те, що вони передають нам зброю. Агент кремля краснов робить все можливе, щоб росія перемогла. Але х**н йому по всьому автозагару. Ми викрутимося, а це чувирло стане найненависнішим президентом США в історії країни", - резюмував аналітик.
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