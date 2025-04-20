Японія розглядає можливість перегляду правил безпеки автомобілів, щоб укласти митну угоду із США

Японія під тиском Сполучених Штатів може змінити власні норми безпеки автомобілів та розширити імпорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Уряд Японії розглядає можливість перегляду правил безпеки автомобілів, щоб укласти угоду щодо митних тарифів з президентом США Дональдом Трампом.
Керівник делегації від Японії Рьосей Акадзава розпочав переговори щодо тарифів з американськими колегами у Вашингтоні минулого тижня. Наразі триває підготовка до другого раунду переговорів.
Американські виробники автомобілів уже давно скаржаться на нетарифні бар'єри, що блокують доступ до японського ринку, зокрема на суворі стандарти безпеки.
У доповіді торгового представника США в березні, згадувалося про неприйняття Японією сертифікації американських стандартів безпеки як таких, що забезпечують такий самий рівень захисту, як і її власні стандарти, унікальні протоколи випробувань та перешкоди для створення мереж дистрибуції й обслуговування.
Японський уряд вважає, що є можливість пом'якшити деякі критерії безпеки в країні, зокрема, правила випробувань автмобілей на безпеку під час аварій.
В повідомленні уряду також зазначається, що Токіо прагне збільшити імпорт рису в рамках своєї переговорної стратегії.
Додамо, що цього тижня у Вашингтоні розпочинаються щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку, і міністр фінансів Кацунобу Като проводить останні приготування до переговорів з міністром фінансів США Скоттом Бессентом 24 квітня.
Ця зустріч посилює припущення, що слабкість ієни може стати темою для обговорення в рамках двосторонньої угоди.
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