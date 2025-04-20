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Японія розглядає можливість перегляду правил безпеки автомобілів, щоб укласти митну угоду із США

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Японія під тиском Сполучених Штатів може змінити власні норми безпеки автомобілів та розширити імпорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Уряд Японії розглядає можливість перегляду правил безпеки автомобілів, щоб укласти угоду щодо митних тарифів з президентом США Дональдом Трампом.

Керівник делегації від Японії Рьосей Акадзава розпочав переговори щодо тарифів з американськими колегами у Вашингтоні минулого тижня. Наразі триває підготовка до другого раунду переговорів.

Американські виробники автомобілів уже давно скаржаться на нетарифні бар'єри, що блокують доступ до японського ринку, зокрема на суворі стандарти безпеки.

У доповіді торгового представника США в березні, згадувалося про неприйняття Японією сертифікації американських стандартів безпеки як таких, що забезпечують такий самий рівень захисту, як і її власні стандарти, унікальні протоколи випробувань та перешкоди для створення мереж дистрибуції й обслуговування.

Японський уряд вважає, що є можливість пом'якшити деякі критерії безпеки в країні, зокрема, правила випробувань автмобілей на безпеку під час аварій.

В повідомленні уряду також зазначається, що Токіо прагне збільшити імпорт рису в рамках своєї переговорної стратегії.

Додамо, що цього тижня у Вашингтоні розпочинаються щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку, і міністр фінансів Кацунобу Като проводить останні приготування до переговорів з міністром фінансів США Скоттом Бессентом 24 квітня.

Ця зустріч посилює припущення, що слабкість ієни може стати темою для обговорення в рамках двосторонньої угоди.

США, Японія, мита
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