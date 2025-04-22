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Кулеба: Українські перевізники подали 400 заяв до онлайн-кабінету міжнародних маршрутів

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Перевізники подали 400 заяв до онлайн-кабінету міжнародних маршрутів, з них 250 – на відкриття нових маршрутів, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Лише за два місяці роботи маємо понад 400 поданих заяв, зокрема: понад 250 – на відкриття маршрутів; майже 70 – на продовження; понад 80 – на внесення змін. Станом на сьогодні міністерством схвалено 57 нових маршрутів; продовжено 14 маршрутів; змінено 15 маршрутів. Вже 20 маршрутів отримали схвалення від країн, куди прямують", - написав він в телеграм.

За словами міністра, у 2024 році відкрито 257 міжнародних маршрутів, тоді як тільки протягом двох місяців від запуску онлайн-кабінету міжнародних маршрутів подано понад 250 нових заяв на відкриття маршрутів.

"Два місяці тому перевізники пасажирів повноцінно почали користуватися онлайн-кабінетом міжнародних маршрутів. Це частина реформи міжнародних автобусних перевезень. Онлайн-кабінет повністю замінив паперову подачу документів на відкриття, продовження чи зміну міжнародних маршрутів. Більше без паперів та засідань комісії", - йдеться в дописі Кулеби.

Міжнародний маршрут — це не тільки питання мобільності пасажирів, а й вагомий внесок у державний бюджет. Один діючий маршрут протягом року може забезпечити в середньому понад 10 млн грн надходжень у вигляді податків, зборів, витрат на паливо, страхування, технічний контроль, додається в повідомленні.

Кулеба, перевізники
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