Галущенко: Україна готова допомогти європейським країнам, які постраждали від блекауту

Україна має великий досвід у боротьбі з масовими відключеннями електроенергії. Тому вона готова допомогти своїми знаннями і досвідом Іспанії та Португалії, які постраждали від блекауту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенко.

Оскільки великі відключення електроенергії охопили Іспанію та Португалію, міністр енергетики України на своїй сторінці в соцмережі Х запропонував підтримку країнам у боротьбі з цією кризою.

Галущенко заявив, що Україна готова сприяти відновленню стабільної роботи енергетичних мереж її партнерів та союзників у Європі.

"Ми готові ділитися знаннями та досвідом, у тому числі набутим під час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Ми вдячні країнам ЄС за підтримку і завжди готові надати допомогу.", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням.

Про проблеми з енергопостачання заявлялось в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також у одному з регіонів Франції. За останньою інформацією, подальші відключення були зафіксовані аж у Бельгії.

Масштабний блекаут, за попередніми оцінками, був одним з найбільших у новітній історії Європи, коли понад 10 ГВт попиту було відключено після полудня за місцевим часом.