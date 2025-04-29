Bloomberg: Орбана звинувачують у фінансуванні проурядові ЗМІ за рахунок державної підтримки від ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зіткнувся з потенційним новим конфліктом з Європейським Союзом через звинувачення в тому, що він фінансував проурядові ЗМІ в країні за рахунок державної підтримки від ЄС на суму понад один мільярд євро. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

У скарзі, яка має бути подана до виконавчої влади ЄС, стверджується, що Орбан порушив правила конкуренції Євросоюзу, надаючи субсидії "пов'язаним з урядом засобам масової інформації таким чином, що це спотворює конкуренцію і впливає на торгівлю" між країнами-членами ЄС.

У скарзі газети Magyar Hang та ще одного скаржника стверджується, що між 2015 і 2023 роками Орбан санкціонував виділення 828 мільйонів євро на державну підтримку медіа-організацій, які, згідно з документами, становить понад 1 мільярд євро з урахуванням відсотків.

У позові стверджується, що ця підтримка була надана через рекламні угоди з новинними організаціями, які допомагали фінансувати проорбанські ЗМІ, водночас придушуючи незалежні опозиційні медіа. Першою про це повідомила газета Financial Times.

Ця справа може посилити напруженість у відносинах між ЄС та угорським прем'єр-міністром. З моменту повернення до влади в 2010 році Орбан неодноразово стикався зі звинуваченнями у хабарництві та ерозії верховенства права, що змусило Брюссель призупинити фінансову підтримку його країни.

Скарга надійшла в той час, коли прем'єр-міністр зіштовхнувся із зростаючою загрозою своєму правлінню з боку висхідної партії колишнього урядовця Петера Мадяра, яка лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні парламентських виборів, які відбудуться в наступному році.

Мадяр закликав покласти край більш ніж десятирічному домінуванню державних ЗМІ та десятків інших ЗМІ, підконтрольних правлячій еліті, коли опозиційних політиків фактично змушують замовкнути. Це стало предметом критики міжнародних спостерігачів за виборами за те, що під час кількох голосувань вони схиляли виборчий процес на користь Орбана.

Угорщина посідає останнє місце в щорічному індексі сприйняття корупції серед країн-членів ЄС, який складає Transparency International. В останньому звіті "Репортерів без кордонів" вона також визнана однією з найгірших у блоці за рівнем свободи преси.

Ці звинувачення не нові. У попередньому зверненні у 2021 році від контингенту журналістських асоціацій стверджувалося, що уряд Угорщини порушив правила державної допомоги ЄС, "підтримуючи проурядові ЗМІ та позбавляючи незалежні ЗМІ вкрай необхідного доходу".

Хоча протягом багатьох років антимонопольні органи ЄС регулярно перевіряють національні субсидії ЗМІ, вони рідко викликають у них серйозні занепокоєння. Згідно з правилами ЄС, виконавча влада, яка базується в Брюсселі, має повноваження вимагати від держави-члена відшкодування нібито незаконної допомоги або заборонити розподіл субсидій, якщо вони ще не були виплачені.