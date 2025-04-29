Британія та ЄС готують нове стратегічне партерство

Велика Британія та Євросоюз наближаються до підписання документа, що обіцяє "нове стратегічне партерство" між сторонами та, серед іншого, підкреслює підтримку територіальної цілісності України, Паризької кліматичної угоди та принципів вільної і відкритої торгівлі.

Про це пишуть Politico та Reuters, які ознайомилося із проєкту документа, передає "Європейська правда".

Документ, який було передано членам ЄС останніми днями, є "геополітичним преамбулою" до нового стратегічного партнерства між Великою Британією та ЄС, яке обидві сторони мають намір затвердити на саміті в Лондоні 19 травня.

Згідно з проєктом документа, ЄС і Британія, яка вийшла з Євросоюзу, обіцяють створити "нове стратегічне партнерство" між Лондоном і Брюсселем, засноване на "підтримці глобальної економічної стабільності та нашій взаємній прихильності до вільної та відкритої торгівлі".

Проєкт, датований 25 квітня, є одним із кількох документів, що готуються напередодні саміту 19 травня. Цей саміт розглядають як ключовий момент у перезавантаженні відносин після Brexit.

У проєкті документа також йдеться про вторгнення росії в Україну, ситуацію на Близькому Сході та проблему нерегулярної міграції.

Обидві сторони зобов'язуються "надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку" Києву, а також висловлюють "відданість забезпеченню постійного припинення вогню в Газі, звільненню всіх заручників та збільшенню обсягів гуманітарної допомоги".

"Ми підтвердили нашу постійну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться в проєкті.

Як передає агентство, документ також містить розділ, у якому обидві сторони підтверджують свою прихильність "багатосторонньому співробітництву", включно з підтримкою Статуту ООН, Європейської конвенції з прав людини та інших міжнародних угод.

Лондон і Брюссель також підтверджують "прихильність міжнародному розвитку та визнання його важливості як ключового елементу наших відносин" – особливо на тлі значного скорочення британських витрат на міжнародну допомогу через фіскальні обмеження, тоді як витрати на оборону зросли.

Нещодавно економічний радник Білого дому Кевін Гассетт заявляв, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.