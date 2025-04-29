Financial Times: Україна та США планують укласти договір про корисні копалини до 5 травня

Україна та Сполучені Штати близькі до підписання рамкової угоди про корисні копалини. Договір планують укласти до 5 травня.
Про це повідомляє Financial Times.
За даними журналістів, прогресу вдалося досягти після того, як президент США Дональд Трамп зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським у Ватикані. Глава Білого дому описав переговори як «прекрасну зустріч» та похвалив українського лідера за «хорошу роботу».
Високопоставлені українські чиновники повідомили, що рамкова угода, яка перебуває на стадії завершення, поширюється на всі мінеральні ресурси, включаючи нафту та газ, а також основні енергетичні активи по всій території України.
Зазначається також, Україна домоглася від США певних поступок. Зокрема, сторони погодили, що надана раніше військова допомога не враховуватиметься в рамках договору. Українські чиновники побоювалися, що такий пункт підірве суверенітет країни та зірве процес подачі заявки на вступ до ЄС.
Разом з тим, фінальний варіант договору ще не оприлюднений, і низка народних депутатів України, зокрема деякі представники «Слуги народу», висловлюють стурбованість щодо угоди. Вони вже заявили FT, що не голосуватимуть за поганий договір.
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