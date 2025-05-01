Центр Разумкова: Енергоринок України не зможе працювати ефективно без розв’язання боргової проблеми

Український енергетичний ринок не зможе працювати ефективно без розв’язання боргової проблеми, яка охоплює майже всі сегменти галузі.

Про це йдеться в огляді Центру Разумкова з аналізом стану енергосектору у березні.

За словами аналітиків, ключовою умовою для подолання боргової кризи є фінансова спроможність усіх сторін — виробників, постачальників і споживачів.

«Енергетичні ринки в Україні не зможуть ефективно працювати, якщо не розв’язати боргову проблему», — наголошує Секретаріат Енергетичного співтовариства.

Попри те, що Президент України підписав закон для покращення платіжної дисципліни, уряд досі не обмежив коло захищених споживачів. Нині дві третини з них не мають статусу критичної інфраструктури, що посилює дефіцит коштів у системі. Останнє оновлення щодо цієї проблеми з’явилось ще 26 лютого, коли на сайті Міненерго було оприлюднено проєкт відповідної постанови.

Тим часом борг перед оператором системи передачі НЕК «Укренерго» перевищив 35 млрд грн, з яких майже третина — це заборгованість постачальника «останньої надії». У той же час компанія винна учасникам балансуючого ринку близько 17,5 млрд грн.

«Якщо величину останнього у 2024 р. вдалося зменшити на 9%, то заборгованість сторін, відповідальних за баланс, зросла на 13%», — підкреслюють аналітики.

Однією з проблем є те, що учасники ринку не мають чіткого розуміння механізмів накопичення і погашення боргів.

Певний прогрес спостерігається на ринку «зеленої» енергетики. Завдяки оновленню тарифів на послуги НЕК «Укренерго» з передачі та диспетчеризації, компанія, ймовірно, зможе погасити 19,4 млрд грн боргу перед виробниками ВДЕ. Згідно зі звітом ДП «Гарантований покупець», за останні пів року його заборгованість перед «зеленими» скоротилась на 38%, а рівень розрахунків зріс із 86% до 93%.

До позитивної динаміки також спричинило рішення Верховної Ради про розподіл доходів НЕК «Укренерго»: 45% на балансуючий ринок, ще 10% — на виплати постачальникам універсальних послуг, і 45% — на погашення боргу перед ДП «Гарантований покупець».

Саме цей механізм дозволив підвищити рівень розрахунків НЕК «Укренерго» із виробниками ВДЕ з 73% до 85%.