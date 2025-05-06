МВС: В Україні стартувала загальнонаціональна кампанія зі створення єдиної ДНК-бази родичів зниклих дітей

В Україні розпочали загальнонаціональну кампанію зі створення єдиної ДНК-бази родичів зниклих дітей. Її мета - повернення українських дітей, депортованих або незаконно вивезених із тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє пресслужба МВС у понеділок, 5 травня.
"Це важливо, адже навіть коли дитина отримує нові документи та їй змінюють особисті дані, генетична інформація залишається єдиною незмінною основою для встановлення родинних зв'язків та справжньої ідентичності", - пояснили у відомстві.
У МВС наголосили, що інструмент здатний працювати не лише сьогодні, але й через багато років. Кожна дитина має право повернутися додому та відновити свою ідентичність.
"Якщо ви є кровним родичем зниклої дитини - здайте зразок ДНК. Це допоможе повернути її в Україну", - закликали у повідомленні.
Докладний алгоритм дій та контакти регіональних центрів підтримки розміщено на сайті МВС.
https://mvs.gov.ua/upovnovazenii-z-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin-1/algoritm-dii-dlia-gromadian-iaki-volodiiut-informacijeiu-pro-zniknennia-ditini-cerez-viinu
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