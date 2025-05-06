Фіала: Київ і Прага підписали угоду про створення Центру єдності України у Чехії

Київ і Прага 5 травня підписали угоду про створення Центру єдності України (Unity Hub) у Чехії. Про це на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив чеський прем'єр Петр Фіала, передає «Главком».
«Підписано спільну декларацію, буде відкрито Центр української єдності у Чехії. Я вірю, що це допоможе інтеграції українців у Чехії, а також допоможе їм повернутися на батьківщину, коли прийде час», – сказав він.
Підписи під документом поставили віцепрем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов і перший віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
Крім того, був підписаний меморандум про співпрацю між вищими навчальними закладами двох країн.
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