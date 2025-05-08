ДПС: Середньоденна сума виторгів, проведених через РРО, збільшилася на 29%

У квітні 2025 року середньоденна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО), досягла 14,8 млрд грн, що на 29 % більше за показники квітня 2024 року (11,5 млрд грн).
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Загалом спостерігається стабільне зростання рівня фіскалізації. 28,3 млн чеків за добу – їх середньодобова кількість, порівняно з квітнем 2024 року, збільшилася на 2,1 млн. Від березня 2025 року приріст кількості чеків склав 700 тис. за добу. Тоді середньоденна кількість чеків склала 27,6 млн штук.
У ДПС зазначили, що такі дані свідчать про зростання економічної активності в країні. Податківці пов'язують це з постійною увагою до питань фіскалізації розрахунків та відповідальним ставленням бізнесу до виконання податкових зобов'язань. На їхню думку, це сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни та позитивно впливає на розвиток економіки України.
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