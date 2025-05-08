Генштаб: Розроблено зміни до програми базового вишколу, щоб полегшити навантаження на військових

У Збройних Силах України за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського розроблено зміни до програми базового вишколу (БЗВП), щоб полегшити навантаження на військових, які служать у різних підрозділах, таких як охорона, забезпечення, медичні служби, логістика тощо. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зазначається, що зміни спрямовані на те, щоб зменшити навантаження на військових, які служать у підрозділах забезпечення, охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, а також у підрозділах логістики, зв'язку та охорони.
Починаючи з 1 травня, військовослужбовці, які належать до зазначених категорій, проходитимуть БЗВП за новою програмою. Зміни включають:
Ці зміни стосуються не лише новобранців, а й тих, хто вже проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з якихось причин має проходити БЗВП повторно.
Програма стосується військових, які раніше були визнані "обмежено придатними" та тепер повинні служити лише в тилових підрозділах, згідно з рішенням військово-лікарської комісії.
Основна мета змін — оптимізувати підготовку та знизити її інтенсивність для цієї категорії військових, враховуючи рекомендації військового омбудсмана, а також поліпшити комплектування підрозділів забезпечення.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023