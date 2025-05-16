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Мерц: Німеччина з партнерами має намір задіяти всі доступні інструменти тиску на росію

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна спільно з партнерами має намір задіяти всі доступні інструменти тиску на росію через її відмову від припинення вогню. Про це глава німецького уряду розповів в інтерв’ю ZEIT.

Мова про нові санкції в енергетиці, банківській сфері, обмеження щодо фізичних осіб та подальші дії щодо активів рф.

"На рівні глав держав та урядів ми домовилися, що зараз маємо вичерпати всі можливості. Мовиться про подальші санкції в енергетичному секторі, в банківському секторі, подальші кроки щодо активів і санкції проти фізичних осіб. Ми зараз працюємо над цим з нашими європейськими партнерами", - заявив Мерц.

Коментуючи можливу конфіскацію заморожених російських активів, канцлер зауважив, що ця опція наразі вивчається. За його словами, якщо таке рішення буде юридично обґрунтованим - Німеччина готова його реалізувати.

"Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку", - пояснив він.

Мерц
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