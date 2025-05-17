Bloomberg: ЄС працює над новим пакетом санкцій проти фінансових установ, що допомагають кремлю обходити обмеження

Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, який може завдати удару не лише по російських фінансових установах, а й по іноземних банках, що допомагають кремлю обходити обмеження та фінансувати війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, спрямованим проти російського фінансового сектору, в рамках останніх зусиль союзників України, спрямованих на тиск на російського диктатора володимира путіна, щоб той домовився про мирну угоду, яка б припинила війну.
Як виявилось, за даними анонімного джерела, блок також готується атакувати сторонні банки, які підтримують воєнні зусилля москви.
"Ми хочемо миру, і ми повинні посилювати тиск на президента путіна, доки він не буде готовий до миру... І саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій", - сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
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