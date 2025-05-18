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Reuters: Стармер зустріне лідерів ЄС у Лондоні, щоб допомогти перезавантажити відносини з блоком

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Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер має намір наступного тижня узгодити угоду про зміцнення партнерства країни з Євросоюзом після Brexit.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уже в понеділок Стармер зустріне лідерів ЄС у Лондоні, щоб допомогти перезавантажити відносини з блоком. Водночас обидві сторони прагнутимуть домогтися прогресу в певних галузях, тоді як інші залишаться закритими.

Reuters зазначає, що Британія вийшла з ЄС із 2020 року, проте Стармер намагається зміцнити зв'язки між найбільшим торговельним партнером країни відтоді, як його лівоцентристська Лейбористська партія перемогла на національних виборах минулого року.

В офісі прем'єра заявили, що результатом саміту стане угода, хоча подробиць небагато. Зазначено лише те, що домовленість поліпшить ситуацію для британських виробників, які наразі стикаються з перевірками продукції або не можуть експортувати її (тобто спрощення торгівлі), а також полегшить становище родин, що стикаються з вищими рахунками та чергами під час поїздок.

"Цього тижня прем'єр-міністр укладе ще одну угоду, яка відповідатиме національним інтересам цієї країни. Вона буде корисна для зростання, робочих місць, рахунків і наших кордонів", - йдеться в заяві офісу Стармера.

У п'ятницю Стармер висловив припущення про можливість укладення на саміті угоди з Європейським союзом про мобільність молоді.

Також опитування громадської думки показують, що Brexit стає дедалі непопулярнішим серед британського електорату, оскільки економіка останніми роками переживає не найкращі часи, а міжнародна торгівля є особливо слабким місцем.

Стармер
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